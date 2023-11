Vampire diaries - S08 E171 - Désormais en paix

"Bonnie est entre la vie et la mort. Elle retrouve Elena qui ne veut pas qu’elle meure. Enzo non plus. Il est venu la chercher et la ramène du côté des vivants. De son côté, Vicki a reçu l’ordre de Katherine de sonner la cloche toutes les cinq minutes jusqu’à ce que Mystic Falls brûle. Sa seule motivation est d’échapper à l’enfer, de mourir pour de bon. Matt ne parvient pas à la dissuader et ordonne l’évacuation de la ville. Stefan et Damon cherchent une solution. Quand ils rentrent chez eux, le cercueil d’Elena est vide. Elle est là, vivante. Damon la prend dans ses bras, mais se rend vite compte qu’il s’agit en réalité de Katherine. Elle jubile. Elle va enfin avoir sa vengeance et restera inflexible. Bonnie, Alaric et les jumelles partent se réfugier à l’Armurerie. Ric fait promettre à Caroline de ne pas mettre sa vie en danger, pour leurs filles. Elle aide Stefan et Damon à retrouver Elena. Stefan la trouve dans la chaudière du lycée. Elle est prise au piège à cause d’un sortilège que Kai a jeté pour Katherine. Bonnie est trop loin pour aider Stefan, Caroline et Damon. Alaric demande à Caroline de les rejoindre. Elle doit abandonner Stefan qui va tenter de dissuader son frère de rester mourir auprès d’Elena. Arrivée à l’Armurerie, Bonnie tombe sur un projet que Dorian et Alaric avaient monté pour détruire l’enfer de Cade. Elle voit là le moyen de sauver Mystic Falls. Elle va détourner les flammes de l’enfer et leur faire emprunter les tunnels qui conduisent à l’Armurerie. Alaric, Caroline et les filles fuient. En chemin, Alaric révèle à Caroline le plan de Stefan. Ce dernier a rejoint Damon et Katherine. Il veut se sacrifier et s’assurer que Katherine sera en enfer – grâce à la dague – au moment où Bonnie le détruira. Damon finit par l’hypnotiser pour lui sauver la vie. Le plan de Bonnie fonctionne, mais les flammes sont puissantes. Elle reçoit l’aide de sa grand-mère et de toutes les sorcières Bennett pour en venir à bout, et s’effondre.Elena et Stefan se croisent dans les couloirs du lycée. Stefan apprend à la jeune femme qu’il a retrouvé le grand frère qu’il admirait étant petit. Il lui a donné une chance de connaître cette version de Damon en se sacrifiant. Il avait pris de la Veine de Vénus pour éviter d’être hypnotisé, et a injecté le remède à Damon pour qu’il redevienne humain. Katherine et lui ont été emportés par les flammes. Il quitte Elena et rejoint son amie Lexi.Et puis, la vie continue. Bonnie réussit à briser le sort de Kai et à réveiller Elena. Matt est toujours le shérif de la ville. Il envisage de se présenter aux élections municipales. Bonnie décide de profiter de chaque seconde, comme elle l’avait promis à Enzo, et part faire le tour du monde. Caroline et Alaric ouvrent une école pour les jeunes enfants qui possèdent un don. Jeremy et Dorian y enseignent. Caroline reçoit un très gros chèque de Klaus. Mais ça, c’est le début d’une autre histoire. Elena rentre à Mystic Falls après ses études de médecine. Elle y passe une longue et heureuse vie auprès de Damon. A sa mort, elle retrouve ses parents, Jenna et John. Damon, lui, bien qu’il en ait douté jusqu’à son dernier souffle, retrouve Stefan."