VC Andrews, la saga Cutler

Thriller • Drame

Dawn Longchamp a grandi dans un environnement modeste au sein d'une famille travailleuse et aimante. Elle se voit soudainement arracher à tout ce qu'elle aime et propulsée dans une nouvelle famille, les Cutler. Dawn a du mal à s'intégrer car la grand-mère, Lillian, dirige sa vie d'une main de fer et lui inflige des punitions cruelles lorsqu'elle ne suit pas ses ordres.