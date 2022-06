Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

L'histoire vraie d’un cowboy devenu homme de loi, Shérif de Las Vegas, Ralph Lamb (Dennis Quaid), qui se retrouve chargé de mettre de l’ordre dans le Vegas des années 60, ville qui, à cette époque, ne cesse de se développer et d’attirer toutes sortes de gangster comme Vincent Saviro, le propriétaire du casino, The Savoy, le gangster mafieux arrivé de Chicago qui veut contrôler Vegas. Lamb et Saviro deux hommes opposés vont devoir s’affronter…