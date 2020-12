Alexia Barrier, une combattante

Les participants à la course autour du monde du Vendée Globe sont partis depuis le 8 novembre 2020. Parmi eux, Alexia Barrier voit cette épreuve en solitaire comme "un challenge unique". Construit en 1998, son bateau a 22 ans. Il a six tours du monde et quatre Vendée Globe à son actif. Aussi, la skipper reconnaît qu'elle n'a aucune chance de gagner avec ce navire. Ceci dit, "chacun sa route, chacun son chemin" dit-elle en citant les paroles de la chanson de Tonton David. Son premier objectif est de terminer la course, comme beaucoup de ses concurrents. Alexia Barrier, veut "aller naviguer dans les endroits où je ne suis jamais allée, dans le Sud de l'Indien et le Sud du Pacifique". Pour cette concurrente, ce tour du monde, "c'est à la fois un petit peu de la peur et de l'excitation. C'est l'un des rares sports où on est classé sur la même feuille que les garçons. Face aux éléments, homme ou femme, on rencontre les mêmes difficultés. Ce n'est pas une question de force physique". D'ailleurs, avec les autres filles du Vendée Globe, elle aimerait être "un exemple pour les petites filles et les jeunes femmes qui souhaitent réaliser leur rêve". Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.