Armel Tripon, un concurrent déterminé

Les marins du Vendée Globe sont partis le dimanche 8 novembre pour un tour du monde en solitaire. Parmi les concurrents de l'édition 2020 de cette course sans escale ni assistance se trouve Armel Tripon. Reprenant une phrase de Nelson Mandela, il dit ne jamais perdre. Soit il gagne, soit il apprend. Et pour le moment, le skipper L'Occitane en Provence apprend. "Partir plus de 70 jours tout seul dans les mers du Sud, et encore plus comme moi quand on ne l'a jamais fait, ça reste une aventure forte. Avec des bateaux, pour l'instant, dont on ne connaît pas encore leurs comportements sur le long terme. Je sais qu'il y a des concurrents qui partent avec l'idée de gagner ou rien. Moi, c'est d'abord terminer cette course, et après le mieux possible". Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.