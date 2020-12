Au cœur du Vendée Globe : Arnaud Boissières ouvre ses cadeaux de Noël

C'est grimé en Père Noël qu'Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle) a ouvert ses cadeaux, dans le Sud du Pacifique. "Je vous embrasse. Je vous aime tous. Le monde est formidable !", clame le skipper qui fête Noël "au bout du monde". Pendant ce temps, Thomas Ruyant (Linkedout), lui, se remémore les saveurs bretonnes. Voici le classement de ce jeudi 24 décembre 2020 à 21 heures : 1- Yannick Bestaven (Maître Coq) 9 818 NM 2- Charlie Dalin (Apivia) +1.58 NM 3- Thomas Ruyant (Likedoutt) +328 NM 4- Jean Le Cam (Yes We Can !) +336 NM 5- Boris Herrmann (Seaexplorer-Yach Club de Monaco) +339 NM