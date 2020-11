Au cœur du Vendée Globe : Damien Seguin prend la tête de la course

Les papys font de la résistance. À bord de voiliers de plus de dix ans d'âge, Jean Le Cam et Damien Seguin ont volé la vedette aux foilers. Le premier skipper handisport à disputer le Vendée Globe prend la tête de la course. "On devient petit à petit marin et on abandonne nos réflexes de terrien", dit-il. Son bateau est encore plus vieux. Clément Giraud, le miraculé de la course prend ses rêves en main : "j'essaie de retrouver les boutons pour faire avancer le bateau". Pas question de se laisser abattre pour Sam Davies. "Aujourd'hui, il fait beau, on avance bien. Je profite de manger un petit peu et sécher les drapeaux de course",confie-t-elle.