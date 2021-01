Au cœur du Vendée Globe : Happy New Year 2021 !

Même au beau milieu de la course, les skippers ont tenu à nous souhaiter une bonne année. C'est notamment le cas de Maxime Sorel, qui trouve spécial de passer cette nouvelle année à bord d'un bateau, surtout au bout de 53 jours en mer. De Louis Burton à Manuel Cousin, en passant par Charlie Dalin, Benjamin Dutreux et Miranda Merron, on vous livre leurs petits messages pour 2021.