Au cœur du Vendée Globe J10 : Alex Thomson maintient le cap en tête

Pluies diluviennes, vents qui montent jusqu'à plus soif, Damien Seguin (Groupe Apicil) fait le dos rond. Même ambiance, mais en plus brutal à bord de Bureau Vallée. Louis Burton n'a pas eu le temps d'affaler sa grande voile d'avant lorsque le grain lui est tombé dessus. 1 300 nm plus au nord, Ari Huusela (Stark), Alexia Barrier (4myplanet), Miranda Merron (Campagne de France), Clément Giraud (Compagnie du lit-Jiliti), Armel Tripon (L'Occitane en Provence), touchent enfin du vent, les Alizés. "Changement de décor aujourd'hui à bord de L'Occitane. Tout va bien. C'est parti, cap au sud. La chasse elle peut commencer". À l’issue de cette quatrième journée, voici le classement : 1 . Alex Thomson 2 . Thomas Ruyant 3 . Charlie Dalin 4 . Jean Le Cam 5 . Kevin Escoffier Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.