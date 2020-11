Au cœur du Vendée Globe J11 : Alex Thomson toujours en tête de la flotte

"Ça avance bien. Là, je suis à 21 plus exactement" a déclaré Charlie Dalin en parlant de son aventure. Jean Le Cam, lui, passé dans l'hémisphère sud, malgré "les conditions" qui "ne sont pas idéales", est plein d'extases, il s'est exclamé : "Messieurs et mesdames, à bord du Yes we Cam, on est dans l'hémisphère sud, on a la tête à l'envers. Et c'est parti pour deux mois d'aventures avec vous" De son côté, tout en respectant la tradition, Yannick Bestaven a bu à la santé de Neptune, sans oublier de lui offrir un peu d'alcool : "Neptune, merci de m'avoir laisser passer l'Equateur". À l'issue de cette onzième journée, voici le classement : 1 . Alex Thomson 2 . Thomas Ruyant 3 . Charlie Dalin 4 . Jean Le Cam 5 . Kevin Escoffier Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.