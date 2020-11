Au cœur du Vendée Globe J12 : la flotte se permet un petit plaisir

En tête de la flotte, le trio Thomson-Ruyant-Dalin déboule le long du Brésil à plus de 20 noeuds de moyenne. Les autres navigateurs tentent de suivre le rythme et ne lâchent rien. Toujours dans l'hémisphère Nord, Manuel Cousin se prépare un petit déjeuner revigorant à bord de son Imoca. Le navigateur du Groupe Sétin peut se permettre de faire des céréales. Son bateau ne bouge pas trop avec le ramollissement du vent. À son rythme, Miranda Merron savoure une entame de Tour du monde sous les meilleurs auspices. Elle a effectué un petit changement de voile de l'Imoca de la Campagne de France avant le goûter. Une manœuvre qui permet à la skippeuse de prendre un peu plus de marge pour le Cap-Vert et de s'aligner pour le "Pot au noir". À l'issue de cette douzième journée, voici le classement : 1 . Alex Thomson 2 . Thomas Ruyant 3 . Charlie Dalin 4 . Jean Le Cam 5 . Louis Burton