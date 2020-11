Au cœur du Vendée Globe J18 : Le manque de vent et l’anticyclone de Sainte-Hélène donnent du fil à retordre

Louis Burton et Sam Davies ont choisi la même route à l'écart de la flotte pour rentrer dans les quarantièmes rugissants. "La bonne nouvelle de ce matin, c'est le skipper de Bureau Vallée, Louis Burton, qui n'a pas eu autant de vent que moi hier. Et dans la nuit, je l'ai retrouvé", a lancé la navigatrice britannique. Boris Herrmann, lui, envoie son drone filmer son plus proche concurrent, Yannick Bestaven. Il a eu des images rares, avant que les tempêtes du Sud rendent tout décollage impossible. Englué dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, la longue route de Maxime Sorel ressemble à un exil. "Là c'est la pétole complète... Et on n'avance plus. Ce n'est pas cool parce que les autres avancent. Isabelle Joschke, elle est à 17 nœuds là-bas", a-t-il dit. A l'issue de cette dix-septième, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 4- Kevin Escoffier (FRA/PRB) 5- Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.