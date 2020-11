Au cœur du Vendée Globe J19 : prêt à attaquer le grand Sud

Charlie Dalin a rencontré de loin deux baleines. Il a assisté à un spectacle envoûtant, mais des présences dangereuses. Ainsi, Charlie Dalin pense à ses foils. Etant en tête du Vendée Globe, il n'est pas question pour lui de prendre le risque de taper un cétacé. C'est la veillée d'armes avant le fameux grand Sud. Louis Burton a partagé : "On est à 100% sur Bureau Vallée. Le bateau est en forme. J'ai toutes mes voiles, prêts à l'attaque pour le grand Sud. J'ai sorti les polaires, mes repas d'hiver, et même les chaussettes chauffantes". Il a ajouté : "Encore quelques rayons de soleil. Regardez comme c'est beau". Un peu plus au Nord, à la onzième position, Damien Seguin régate au contact et informe : "J'aperçois Benjamin aux jumelles. Il doit être à 10 ou 12 000". À l'issue de cette dix-neuvième journée, voici le classement : 1 . Charlie Dalin 2 . Thomas Ruyant 3 . Jean Le Cam 4 . Yannick Bestaven 5 . Boris Herrmann Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.