Au cœur du Vendée Globe J20 : opération foilover pour Thomas Ruyant

Après 20 jours de course, Sébastien Simon approche des 38° Sud. C'est la première fois de sa vie que le skipper de l'Arkea Parpec a été si loin dans l'hémisphère sud. Toutefois, il a perdu l'équivalent de 10°. Thomas Ruyant a effectué une opération d'amputation sur son navire. Par 30° Sud, le skipper a entrepris une intervention pour se débarrasser d'une partie de son foil endommagé du Linkedout. Un bout a été coupé pour enlever de la puissance. Sans cette opération, l'appendice risquerait de se casser et de créer des dommages collatéraux. À 5 000 km de là, Jérémie Beyou est toujours dans l'hémisphère nord. Il est plein "Pot au noir". Le skipper estime que ça avance pour lui. Toutefois, le navigateur craint la pétole plus tard. À l'issue de cette vingtième journée, voici le classement : 1 . Charlie Dalin 2 . Thomas Ruyant 3 . Jean Le Cam 4 . Yannick Bestaven 5 . Kevin Escoffier Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.