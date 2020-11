Au cœur du Vendée Globe J21 : bientôt dans le Sud

Pour Samantha Davies, "enfin ça glisse et ça va bien sur Initiatives-Cœur". Direction, donc, le cap de Bonne-Espérance, sur la côte atlantique de l'Afrique du Sud. Le grand sud, les albatros, les vagues énormes, les vents à plus de 40 noeuds qui font le tour de la planète, tous s'y préparent. Isabelle Joschke a pu terminer la réparation de son balcon arrière avant d'arriver dans la zone. "Ça y est. J'ai un nouveau balcon qui est solidement attaché à mon bateau. Je me sens en sécurité à bord de MACSF. Et ça pour rentrer dans les mers du sud, c'est vraiment chouette", se réjouit-elle. À l'arrière de la flotte, Armel Tripon, à bord de L'Occitanie en Provence, est dans un autre tempo. Il sillonne le long de la côte brésilienne en chanson, "Armel est au Brésil ! On danse la samba. Il va de ville en ville pour apprendre le pas. Il va de ville en ville pour danser la samba". Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.