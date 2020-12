Au cœur du Vendée Globe J25 : l'ambiance Grand Sud et ses périples

Dans le groupe de tête, Damien Seguin, à bord de son Apicil, nous décrit l'ambiance Grand Sud : "La mer est vraiment très grosse. On voit derrière, ça monte bien, ça défèrle en haut des vagues. Quand le bateau accélère, il accélère. Y'a quasiment 30 noeuds". Louis Burton, ravit de sa place, nous offre les images d'un Sud un peu différents, avec un peu de soleil mais tout aussi violent. Il nous confie : "On est content d'être deuxième. Pourvu que ça dure. Pour l'instant, on est à 100%". La détresse de Sam Davies est violente, après avoir heurté un ofni. La navigatrice britannique fait route au Nord pour trouver une météo plus clémente. Voie d'eau à bord, sa quille a visiblement souffert. Elle nous rassure : "C'est pas terrible! Heureusement, j'ai une super équipe qui est en train de me rassurer énormément. Parce qu'il faut que j'arriverai à mettre le bateau à l'abri, en sécurité." A l'issue de cette vingt-cinquième journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 4- Damien Seguin (FRA/Apicil) 5- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.