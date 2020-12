Au cœur du Vendée Globe J27 : Une bonne ambiance à bord du Yes we Cam

Jean Le Cam nous présente en direct le rescapé Kevin Escoffier. Le rescapé d'une période difficile qu'ils ont partagé ensemble. Une vague géante a en effet brisé son monocoque dans la nuit du 30 novembre au mardi, le forçant à abandonner son bateau et à déclencher sa balise de détresse. Il s'est alors retrouvé seul à bord d'un radeau de survie. C'est Jean Le Cam qui l'a secourut et l'a accueilli. Cela fait trois jours maintenant qu'il est à bord du Yes we Cam après ce naufrage de PRB au sud de l'Afrique du Sud. À bord, l'ambiance est bonne, avec le soleil et les albatros qui les suivent. Il n'y a pas à se plaindre, selon Kevin Escoffier et le bateau file vite. La nourriture est toute aussi bonne que cette ambiance, comme en témoigne cette vidéo. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.