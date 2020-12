Au cœur du Vendée Globe J29 : Encore de la tempête et quelques réparations

Damien Seguin est tombé en panne de pilote automatique, juste après avoir envoyé des images. Obligé d'arrêter son bateau, le skipper d'Apicil cherche une solution fiable. « La mer est bien blanche ce matin, le ciel est bien gris. On est bien dans l'Indien », a-t-il dit. Pour Benjamin Dutreux, il n'est pas question de prendre trop de risques. « Allez les albatros, aidez-nous à passer la tempête… On n'est plus en mode compet', on est en mode on fait attention », a lancé le skipper d'Omia-Water Family. Alan Roura, lui, fait l'équilibriste sur son tableau arrière pour réparer son hydrogénérateur. La petite hélice, prolongée dans l'eau, lui fabrique de l'électricité. A l'issue de cette vingt-huitième journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 4- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 5- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam)