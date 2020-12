Au cœur du Vendée Globe J31 : On dirait le sud

En pleine tempête, Charlie Dalin (Apivia) a dû affronter des vents à près de 100 km/h et des vagues de plus de six mètres. Surmontant ces obstacles, le leader actuel du Vendée Globe, retrouve la sérénité. Il a conservé son avance sur son premier poursuivant Thomas Ruyant (LinkedOut) du mercredi à jeudi. Après un engagement total, c'est la récompense ultime pour Maxime Sorel. Le skipper de V and B - Mayenne retrouve un sublime arc-en-ciel et la lumière du sud. "Ce n'est quand même pas une partie de plaisir ce dossier-là. Il y aura des jours meilleurs... On fait le dos rond, puis on essaie de ne pas casser le bateau", a-t-il précisé. Damien Seguin, (Groupe APICIL), lui, se trouve toujours dans la difficulté. Voici donc le classement de ce 9 décembre 2020 à 22 heures : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 4- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 5- Benjamin Dutreux (Omia Water Family) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.