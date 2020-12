Au cœur du Vendée Globe J32 : Le calme après la tempête

"Regarde ça, comme c'est beau. Le surf à houle", s'écrie Yannick Bestaven, admirant les vagues. près la tempête, Yannick Bestaven apprécie le beau temps. Notamment le soleil du sud, les vagues encore formées, et surtout l'humidité persistante à bord de Maître Coq. Jean Le Cam, lui, retrouve un camarade par 42 degrés sud, Damien Seguin croise sa route. L'occasion pour eux de discuter à la radio. Et en arrière de la flotte, en 18ème position, Manuel Cousin se retrouve coincé dans l'anticyclone. "Je savais qu'en contournant la dépression, je n'avais pas trop de choix.De toute façon, je m'exposais après à avoir du calme, mais ça pourrait passer. Y'a un petit trou de souris et voilà", a-t-il confié. Voici donc le classement de ce 10 décembre 2020 : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 4- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 5- Benjamin Dutreux (Omia Water Family) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.