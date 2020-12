Au cœur du Vendée Globe J33 : Bagarre en tête

"Les conditions sont agréables, mais ça ne va pas vite", confie Charlie Dalin. Piégé par l'anticyclone, le leader de la course s'inquiète. La meute des poursuivants a toujours du vent. Pour Thomas Ruyant par contre, la navigation est vraiment agréable depuis 24 heures. "La suite des évènements est plutôt sympa", a-t-il affirmé. De son côté, Clément Giraud a fêté ses 40 ans sur son bateau. "Avec un peu de chance, je passe Bonne-Espérance tout à l'heure. Et si ça continue comme ça, je suis à une cinquantaine de mile. Un temps magnifique pour accompagner ma journée !" s'exclame-t-il. Voici le classement de ce 11 décembre 2020 : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 4- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 5 - Jean Le Cam (FRA/ Yes We Cam)