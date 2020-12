Au cœur du Vendée Globe J38 : des skippers au boulot

Pour Thomas Ruyant (LinkedOut) : "Ca y est. On est à mi-chemin du tour du monde. Ça veut dire que maintenant, plus on avance, plus on se rapproche de la maison. Voilà, on est au large de la Tasmanie". L'ambiance est différente à bord d'Apivia. Charlie Dalin, l'ex-leader de la course, bataille avec un foil le récalcitrant. Un imprévu qui oblige le skipper à bricoler. "Revenons à peut-être une heure avant qu'il fasse nuit, même pas j'ai réussi à encastrer la pièce, à la sécuriser. J'ai pu reprendre ma route. Et là, j'ai déroulé une voile et après, je suis allé dormir", précise-t-il. Au nord de Kerguelen, Stéphane Le Diraison (Time For Oceans) s'apprête à virer de bord vent arrière. Une manoeuvre éreintant. "La punition ça va être de transférer les voiles l'autre côté. Il s'est écoulé 40 minutes depuis le début de cette manoeuvre. Et voilà la voile, c'est un sport", souligne-t-il. À l’issue de cette 38ème journée, voici le classement : 1. Yannick Bestaven Maître Coq IV 2. Thomas Ruyant LinkedOut 3. Charlie Dalin Apivia 4. Jean Le Cam Yes We Cam 5. Damien Seguin Groupe Apicil Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.