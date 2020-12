Au cœur du Vendée Globe J40 : le passage au cap Leeuwin

Alan Roura, aux prises avec un fort coup de vent, fait le dos rond et garde le moral en approche du cap Leeuwin. Pour Armel Tripon, tout semble bien aller. Le skipper est fier d'y annoncer son passage. Jean Le Cam, par ailleurs, s'est vu remettre le prix de la solidarité par la Fédération Française de Voile. À l’issue de cette 40ème journée, voici le classement : 1. Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) 3. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 4. Jean Le Cam (FRA/ Yes We Cam) 5. Boris Hermann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.