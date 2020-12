Au cœur du Vendée Globe J41 : à chacun sa température

C'est une nouvelle journée sur les mers du Vendée Globe pour les skippers encore en course. Entre 6 et 7°C dans les bateaux, il commence à faire frais dans les 50e hurlants. Ceux qui ont un chauffage comme Damien Seguin, groupe Apicil savourent. Pour lui, cela fait plaisir et surtout ça réchauffe, même si "j'ai toujours froid aux pieds", dit-il. En revanche, Isabelle Joschke, skipper de l'IMOCA MACSF, affirme enpiler les couches à cause du froid. Elle est dans un secteur et ne cache pas souffrance. Pendant ce temps-là, en arrière de la flotte plus au nord, Jérémie Beyou, skipper Charal en Imoca profite des températures encore clémentes pour ce qui pourrait bien être la dernière douche dans le cockpit jusqu'au Cap Horn. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.