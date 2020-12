Au cœur du Vendée Globe J45 : les trois hommes de tête naviguent au cœur de l'anticyclone

En tête de la course depuis plusieurs jours, Yannick Bestaven voit son avance sur l'ancien leader Charlie Dalin se réduire ces dernières heures. Avec Thomas Ruyant, le podium provisoire navigue actuellement à l'avant de l'anticyclone et tente de négocier au mieux les trajectoires pour profiter des vents porteurs. "C'est parti pour quelques jours pas simples". Charlie Dalin espère trouver un petit trou de souris pour se décaler vers l'Ouest le plus vite possible. Bien loin derrière eux, Isabelle Joschke profite de belles conditions pour revenir. Elle s'éloigne de la Nouvelle-Zélande. Maintenant, il n'y a plus de repli possible jusqu'au cap Horn et jusqu'à l'océan Atlantique. Miranda Merron, elle, est en plein milieu de l’océan Indien, où il ne faisait pas très beau. Elle est fataliste. "Il y a des jours comme aujourd'hui où rien ne se passe" nous a-t-elle confié. À l’issue de cette 45ème journée, voici le classement : 1 . Yannick Bestaven 2 . Charlie Dalin 3 . Thomas Ruyant 4 . Daniel Seguin 5 . Benjamin Dutreux Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.