Au cœur du Vendée Globe J47 : Maxime Sorel découvre son menu de Noël

"Je crois que le Père Noël est passé sur Apivia. Je ne l'ai pas vu. Je suis en train de faire une petite sieste", se réjouit Charlie Dalin, actuel leader de la compétition, tout en présentant le cadeau de Noël que lui a offert son fils Oscar. Pendant ce temps, Maxime Sorel découvre son menu de Noël : "Du foie gras en entrée et des cannelés au rhum vanillé en dessert, avec du Canada Dry, du Parmigiano, des légumes et de la Ricotta bolognaise". À l’issue de cette 47ème journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (Apivia) 2- Yannick Bestaven (Maître Coq) 3- Boris Herrmann Seaexplorer-Yach Club de Monaco) 4- Jean Le Cam (Yes We Can !) 5- Damien Seguin Groupe APCL Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.