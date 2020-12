Au cœur du Vendée Globe J48 : Boris Herrmann et Jean Le Cam côte à côte

À l'arrière de la course, Sébastien Destremau navigue encore dans l'Océan Indien. Le skipper, assis sur son monocoque, s'est confié sur le temps qu'il fait le jour de Noël. "Je vous ai raconté que l'Indien, c'était tempête après tempête, qu'il faisait froid, que c'était la misère.... On vous a raconté des cracks. Et la preuve, regardé ce jour de Noël, ensoleillé, à peine brumeux", dit-il. Mais pendant ce temps, Alan Roura, lui, perçoit un nouvel horizon. "On est bientôt sous la Tasmanie, donc on va entrer dans le Pacifique", indique-t-il. "Ce n'est pas tous les jours que notre traîneau. Il est en train de passer dans l'Océan Pacifique. Ce n'est pas beau ça ! ", se réjouit-il. À l'avant, certains skippers n'ont pas passé Noel seul, du moins en apparence. En l'occurrence, Boris Hermann qui passe Noël avec Jean-Le Cam. Les deux voiliers se trouvent à quelques mètres l'un de l'autre."À Noël, c'est chouette d'avoir de la compagnie !", déclare-t-il Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.