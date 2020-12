Au cœur du Vendée Globe J49 : le rêve éveillé de Clarisse Crémer

Clarisse Crémer ne se projetait pas sur le Vendée Globe à court terme. C'est une compétition qui la faisait rêver. "Je n'ai jamais passsé plus de dix jours en mer toute seule, je n'ai jamais été plus sud que plus ou moins le nord du Brésil. Il y a forcément une part d'envie de découvrir cet endroit où il y a peu d'êtres humains qui ont la chance d'aller", explique-t-elle. "Si j'ai la chance de terminer, statistiquement, je vais être entre la 8e et 15e place. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Si tout se passe bien, si je navigue à peu près bien, voilà ce que ça devrait être", confie la jeune femme. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.