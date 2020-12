Au cœur du Vendée Globe J50 : Isabelle Joschke se retrouve en pleine tempête

Remontée en cinquième position, Isabelle Joschke poursuit sa magnifique course en pleine tempête. "C'est humide, c'est tout gris, ça accélère et ça freine...", lance-t-elle. Un peu plus à l'Est, Maxime Sorel subit la même punition. "La mer elle est défoncée, c'est n'importe quoi, ça tape et le bateau il sait plus quoi faire", affirme-t-il. "C'est pas cool, le Pacifique il n'est pas pacifique", a-t-il ajouté. Armel Tripon, lui, est ravi de retrouver du vent. "Et on retrouve nos amis, les albatros", se réjouit-il. "On est sorti de l'anticyclone mais on a un bon vent, ça pousse fort", dit-il. A l'issue de cette cinquantième journée, voici le classement : 1. Yannick Bestaven 2. Charlie Dalin 3. Thomas Ruyant 4. Damien Seguin 5. Maxime Sorel