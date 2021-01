Au cœur du Vendée Globe J58 : le difficile passage du cap Horn

Clarisse Crémer approche du cap Horn et le climat est un peu capricieux. C'est même une grande première pour la skipper. Elle confie effectivement "je n'ai jamais été dans des conditions pareilles, entre 35 et 45 nœuds, mais avec de la bonne mer". Pour Clarisse Crémer, c'est donc un apprentissage en temps réel. De son côté, Isabelle Joschke affirme que c'est une ambiance de fin du monde qui règne au passage du cap Horn. Ciel gris et vents forts sont au rendez-vous. Et les conditions vont se durcir dans la nuit. À l’issue de cette 58ème journée, voici le classement : 1. Yannick Bestaven 2. Charlie Dalin 3. Thomas Ruyant 4. Damien Seguin 5. Louis Burton Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.