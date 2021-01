Au cœur du Vendée Globe J59 : Pip Hare a affalé ses voiles

A seulement trois jours du cap Horn, Pip Hare fait part de sa détresse. "Les nouvelles ne sont pas bonnes à bord de Medallia. Vous voyez, j'ai affalé mes voiles", confie-t-elle. La Britannique a cassé sont système de gouvernail. "Pour le moment, ma course est suspendue. Mon rôle est d'assurer que Medallia reste au meilleur de sa forme". A Noël pourtant, elle nous envoyait ces magnifiques clichés de son bateau en plein surf dans le grand Sud. Jusqu'à cet incident, elle faisait une course sublime sur le plus vieux voilier de la flotte. À l’issue de cette 59ème journée, voici le classement : 1. Yannick Bestaven 2. Charlie Dalin 3. Thomas Ruyant 4. Damien Seguin 5. Louis Burton Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.