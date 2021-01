Au cœur du Vendée Globe J61 : Louis Burton, l'ambitieux

Louis Burton est l'un des skippers les plus ambitieux du Vendée Globe. Il veut intégrer le top 5 du classement. Pour lui, il faut être autonome, d'autant plus qu'il est seul en mer, loin de tout. À bord de son bateau, le skipper a réalisé un exploit qu'il qualifie de "trucs les plus hard" qu'il a fait de sa vie. "Quand on fait le tour de la planète, on voit telle et telle chose, puis on peut parler de tel et tel sujet, et de raccrocher les gamins à tous ces promblématiques là", a-t-il confié. Pour Louis Burton, les cris des supporters constituent une vraie source de motivation. D'ailleurs, il remercie les enfants pour cela. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.