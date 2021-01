Au cœur du Vendée Globe J62 : Jérémie Beyou soulagé et Jean Le Cam perché

« Ça y est, enfin le cap Horn. Il est juste derrière moi. Je suis passé loin. On ne me verra pas mais ça y est, il est franchi. C’est vraiment un gros soulagement parce que ça n’a pas été simple d’arriver jusqu’ici », s’est réjoui Jérémie Beyou. Effectivement, le skipper de Charal est heureux. Il détient le record entre Les Sables-d'Olonne et le cap Horn sur cette édition. À cette occasion, il n’oublie pas la tradition. « Un p'tit coup de cognac, à votre santé ! », a-t-il dit. « Voilà, on est un peu dans une situation scabreuse », lance de son côté Jean Le Cam. La vue est magnifique, mais son travail en haut du mât de Yes We Cam est compliqué. « Ça n’en finit pas, ça n’arrête pas. C'est ce qu' il faut quand il le faut. Une fois que c’est fait, c’est fait », a-t-il ajouté. A l’issue de cette soixante-et-unième, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 4- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 5- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.