Au cœur du Vendée Globe J63 : Yannick Bestaven cède la première place à Charlie Dalin

« Il n’y a pas de vent. Ça fait deux jours que ça dure et c’est dur, c’est dur, c’est dur… C’est dur parce qu’il faut être dessus pour exploiter la moindre risée pour avancer. Des fois, il y a des nuages avec 12 nœuds de vent, le bateau est couché. Et puis, il n’y a plus rien derrière », explique Yannick Bestaven. Englué dans une zone de vents très faibles, le skipper du Maître CoQ a donc dû laisser la première place à Charlie Dalin. Ce dernier, lui, espère que ses adversaires avancent moins vite que lui. « Du vent faible au programme pour la journée. Espérons qu’il soit un peu moins faible pour nous que pour les autres surtout », dit-il. Yannick Bestaven ne semble pas baisser les bras. « C’est dur parce que tout le monde est revenu. C’était prévu. Mais après plus de 60 jours de course, il faut avoir le moral », conclut-il. A l’issue de cette soixante-et-deuxième journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) 3- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 5- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.