Au cœur du Vendée Globe J68 : Armel Tripon est heureux d'être sur l'eau

Slalomant entre les grains, Louis Burton est revenu en seconde position du Vendée Globe 2020. L'outsider ne lâche rien. Le skipper du Bureau Vallée compte bien remonter le chenal du Sables-d'Olonne le premier d'ici une douzaine de jours. Entre-temps, il filme un grain d'Alizé de l'Atlantique Sud en fin de journée. Selon le navigateur, l'amas de nuages ressemble un peu à la barbe du Père Noël. En quelques minutes, il se charge d'humidité. Une fois chargé, le grain repart et poursuit sa route. Plus au Sud, Armel Tripon savoure le bonheur d'être sur l'eau. Onzième au classement, le skipper français est heureux de pouvoir monter sur le pont. Un moment assez rare pendant la course en solitaire. Il en profite pour admirer le spectacle grandiose d'un plan d'eau presque plat et d'un coucher de soleil exceptionnel. Pendant ce temps, L'Occitane en Provence navigue et file tout doucement sur l'eau. Il essaie de frayer son chemin à travers les nuages. À l’issue de cette soixante-septième journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 3- Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 5- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.