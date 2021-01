Au cœur du Vendée Globe J70: Damien Seguin prend des risques, Armel Tripon garde le sourire

Toujours dans le groupe de tête sur son bateau plus ancien, Damien Seguin prend tous les risques pour ne pas se faire décrocher avant le grand virage vers les Sables-d’Olonne. « Voilà un grain du pot au noir. Il y a 30 nœuds de vent. Ça mouille », dit-il. De son côté, Armel Tripon est content d’avancer à bonne allure et compte les jours avant son arrivée. « Le soleil de l’Occitane-là, il est là le soleil… Onze jours pour les Sables-d’Olonne pour retrouver tout le monde. Ça va vite et il y a des bateaux devant qui se rapprochent. Donc, je ne perds pas le Nord. C’est le cas de le dire », se réjouit le skipper de l'Occitane en Provence. À un peu plus de deux jours du premier, Armel Tripon garde le sourire dans les Alizés. Il est difficile pour lui de viser la victoire, mais une place dans les dix premiers est encore à la portée du grand oiseau noir. A l’issue de cette soixante-et-neuvième journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) 3- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 5- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ) Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.