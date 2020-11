Au cœur du Vendée Globe J8 : Jérémie Beyou reprend la course et Nicolas Troussel abandonne

Jérémie Beyou a annoncé son retour en course. "Avec de la volonté on peut faire des miracles. C’est une super nouvelle, la course va reprendre, différemment certes, mais elle va reprendre pour moi demain", a-t-il dit. De son côté, Nicolas Troussel a officialisé son abandon suite au démâtage de son voilier. Il fait route, à allure réduite, vers le Cap-Vert. A la poursuite d’Alex Thomson, Thomas Ruyant flirte avec l’excès de vitesse. Alan Roura, lui, est à l’arrêt et danse pour appâter le vent. À l’issue de cette huitième journée, voici le classement : 1 . Alex Thomson 2 . Jean Le Cam 3 . Thomas Ruyant 4 . Charlie Dalin 5 . Kevin Escoffier Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.