Au cœur du Vendée Globe J88 : bientôt le chenal pour les skippers

"À bord de Charal, la vacation me demandait pourquoi j'avançais moins vite que prévu. Je promets que je fais le maximum pour arriver le plus vite possible aux Sables-d'Olonne. Si j'avais pu arriver avant, je serais arrivé avant. Dans le vent fort, j'essaie un peu de gérer car la mer a été vraiment trop forte. Mais, là en ce moment, malheureusement, les conditions ne sont pas forcément en raccord avec les prévisions", nous confie Jérémie Beyou. À la veille de son retour au Sables-d'Olonne, le skipper est toujours dans des conditions compliquées. "La vitesse n'est vraiment pas bonne. Là, je suis sur une vague, je surfe. je vais monter à 14 nœuds", renchérit-il. A l'issue de cette quatre vingt-huitième journée, voici le classement : 13- Jérémie Beyou (FRA/Charal) 14- Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 15- Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 16- Alan Roura (SUI/La Fabrique) 17- Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans)