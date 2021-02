Au cœur du Vendée Globe J89 : Jérémie Beyou se régale de ses dernières heures de navigation

Drôle de rencontre pour Jérémie Beyou pour son dernier jour en mer. Au large des Sables d’Olonne, un Breguet Atlantic de la Marine nationale vient lui présenter ses hommages. "Ça fait longtemps que je n'ai pas vu grand monde. Merci les gars !", dit-il. Dans sa dernière vidéo de son Vendée Globe, le skippeur savoure ces derniers instants à bord de Charal. "Je profite des dernières heures de navigation sur Charal. C'est super beau ! Le vent a l'air un peu plus régulier. Et puis le bateau a la grosse balle. Ça avance facile, donc on se régale !", s'enthousiaste-t-il. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.