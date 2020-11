Au cœur du Vendée Globe J9 : Sereine, la tête de la flotte fait route vers l’Équateur

Jérémie Beyou est reparti des Sables-d’Olonne ce mardi 17 novembre 2020, dans l’après-midi, avec plus de neuf jours de retard sur la tête de la flotte. À près de 5 000 km de là, Alex Thomson, Thomas Ruyant et Jean Le Cam font route vers l’Équateur. Ils ont ralenti, mais ils ne sont pas inquiets. "J’ai bon espoir qu’on passe relativement bien", affirme le skipper de LinkedOut. "Tout le monde est au même point de passage... Maintenant ça va être une course d’un peu de vitesse et de tactique", d’après Kevin Escoffier. À la hauteur du Cap-Vert, Sébastien Destremau vit une autre course faite de rencontres époustouflantes. "Je suis accompagné par des baleines... C’est une chance incroyable", se réjouit le skipper de Merci. À l’issue de cette neuvième journée, voici le classement : 1 . Alex Thomson 2 . Thomas Ruyant 3 . Jean Le Cam 4 . Charlie Dalin 5 . Kevin Escoffier Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.