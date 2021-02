Au cœur du Vendée Globe J90 : le Finlandais Ari Huusela ferme la marche

En dernière position, Ari Huusela à bord de (STARK) profite du bonheur d'être en mer. Le commandant de bord finlandais n'arrivera pas avant la fin du mois aux Sables-d’Olonne. Mais il est serein. "Le temps est vraiment agréable depuis 24h. Et j'espère que cela va continuer pendant quelques jours. Il y a un petit peu de vent et j'avance à 9,4 nœuds. Avec une brise de 7-8 nœuds, ce qui est bien. L'état de la mer est tellement confortable. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vague. Le bateau ne tape pas et j'ai pu sécher l'intérieur", se réjouit-il. Quant à Pip Hare, elle, gère sereinement ses problèmes techniques. "Je dîne dehors ce soir. Je viens de passer une nouvelle journée à essayer de régler le souci avec la barre. Il y a du jeu encore. Il faut que cela tienne encore quelques jours", déplore la navigatrice de Medallia. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.