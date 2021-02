Au cœur du Vendée Globe J91 : le "rêve d'enfant" de Yannick Bestaven

Après 80 jours passés en mer, Yannick Bestaven a remporté la mythique course en solitaire sans escale et sans assistance au tour du monde. Il nous parle de cette victoire et la compare à "un rêve d'enfant". Pour le skipper, la première victoire consistait à "terminer le tour du monde, au moins dans le top 5". Il rappelle par la suite que les concurrents sont "tous arrivés dans un mouchoir de poche", comparant ainsi le Vendée Globe à "une régate planétaire". Pendant la course, Yannick Bestaven dit s'être rendu compte qu'il pouvait gagner le Vendée Globe après le passage du cap Horn et jamais avant. Il revient sur la perte de son avance sur les autres concurrents. Il savait pourtant que "ça allait se jouer à la minute ou la demi-heure près". Ainsi, le skipper n'a pas cru à la victoire avant d'avoir coupé la ligne. Il précise par la suite qu'"il y a deux vainqueurs, sur l'eau en temps réel et le vainqueur en temps compensé. Même si on ne retiendra certainement que le vainqueur en temps compensé". "C'est une belle histoire et j'ai envie de la prolonger" ajouta-t-il par la suite Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.