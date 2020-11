Au coeur du Vendée Globe : Yannick Bestaven et Boris Herrmann au coude à coude

En cette 17ème journée de la course, Yannick Bestaven et Boris Herrmann sont au coude à coude pour se disputer la cinquième place, au beau milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Cela fait deux jours que les skippers naviguent l'un derrière l'autre. Bord à bord ils glissent vers les mers du sud. Un peu plus au nord, c'est pétole et grains pour Isabelle Joschke. Le vent est passé rapidement de force 3 à force 6. Elle a donc eu peu de temps pour adapter la voilure. Fabrice Amedeo, lui, cherche le bon tempo pour sortir du Pot au Noir. Soit il y a beaucoup de vent, soit il n'y en pas du tout. Cela fait deux jours qu'il se bagarre. Après avoir tenté le rock, le reggae et le funk, Fabrice est arrivé à une conclusion : "le Pot au Noir kiffe de la soul". A l'issue de cette 17ème journée, voici le classement : 1- Charlie Dalin (FRA/Apivia) 2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 3- Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 4- Kevin Escoffier (FRA/PRB) 5- Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco)