Charlie Dalin, le surdoué

Ça fait plus d'un mois que Charlie Dalin est parti des Sables-d'Olonne pour son premier Vendée Globe. Il fait partie des rares personnes qui vivent aujourd'hui de leur passion. "La solitude, c'est quelque chose qui m'attire, ce n'est pas quelques chose que je redoute", affirme-t-il par ailleurs. Il a aussi dû surmonter pas mal d'épreuves. Il nous parle, entre autres, de plusieurs jours de navigation dans l'Océan Indien qui étaient très difficiles et de plusieurs grosses tempêtes à négocier. Néanmoins, le skipper Apivia, actuellement en tête de course, se dit prêt à faire le maximum pour arriver le mieux classé possible aux Sables-d'Olonne.