Fabrice Amedeo, un skipper engagé pour la protection des océans

Le Vendée Globe 2020 s'est élancé dimanche 8 novembre des Sables-d'Olonnes. Ils sont 33 au départ de ce tour du monde à la voile en solitaire. Parmi les concurrents, figure Fabrice Amedeo. Pour cette neuvième édition, le skipper de Newrest-Art & Fenêtres met son bateau à la disposition de toute une communauté scientifique. "On navigue sur un bateau de course qui va faire les trois océans cet hiver, donc une sorte de radiographie de l'état de nos océans sur une période assez resserrée. L'évolution de notre planète et la dégradation de nos océans rendent assez impossible le fait d'être marin aujourd'hui de parcourir les océans et d'être inactif", explique-t-il. Chaque jour, LCI vous fait revivre les dernières 24 heures de la neuvième édition du Vendée Globe. Ce journal de bord est à retrouver du lundi au samedi, à 00h05, sur le canal 26. Un portrait de skipper sera en outre diffusé le dimanche à la même heure.