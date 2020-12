Romain Attanasio, le passionné

Pour les marins, participer au Vendée Globe est une étape à absolument franchir. Romain Attanasio le confirme : "les alpinistes veulent faire l'Everest, et les amis veulent faire le Vendée Globe". Pour cause, c'est la course la plus incroyable, la plus délirante et la plus dure. D'ailleurs, les anciens s'accordent à dire qu'un Vendée Globe ne ressemble jamais aux précédents. Notre skipper en est à sa deuxième participation. Et si durant la première, il voulait juste arriver, cette fois-ci, il vise la performance. La course est néanmoins composée de 90% de souffrance. "Mais les 10% sont dingues", affirme-t-il. Selon lui, le plus dur est ce qu'il y a dans la tête. Mais dès qu'on passe la ligne, qu'on réussit, là, tout devient incroyable.