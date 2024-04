Action • Thriller | 2022

Lorsque sa fille est assassinée et que son meurtrier reste en liberté à cause de l'inefficacité de la justice, William Duncan décide de prendre les choses en mains et de rendre justice lui-même. Cependant, après avoir tué le responsable, il va tout de suite se retrouver en guerre contre sa famille et contre le gang qu'elle dirige. William se rendra vite compte que dans la quête de vengeance, il n'y a jamais vraiment de vainqueur.