Vengeance à la fashion week - Partie 1

Les trois amies Parker, Simone et Bailey vont à New York où Parker doit faire son grand début dans la mode. Elle doit présenter ses corsets modernes et ses tenues originales lors d’un défilé pendant la Fashion Week. Aidée par son assistant Johnny et le grand couturier André Sussex qui l’a prise sous son aile, Parker a l’impression de vivre un rêve. Seulement le rêve tourne au cauchemar quand Parker découvre que ses tenues ont été copiées par une autre styliste, Dalia…