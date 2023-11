Venom : let there be carnage

Eddie Brock instaure quelques règles avec Venom, son parasite extraterrestre qui rêve de manger des méchants tout le temps : il le canalise pour se consacrer à sa carrière de journaliste. Mais quand le tueur en série Cletus Kasady souhaite se confier à Eddie et le mord, ce dernier doit revoir ses positions...