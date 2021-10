Venom Let There Be Carnage - Bande Annonce

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel. Andy Serkis réalise ce film dans lequel nous retrouverons également Michelle Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, dans le rôle du méchant Cletus Kasady alias Carnage.